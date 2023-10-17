Бывший игрок ЦСКА Давидовац: много чего не хватало в Москве, я впервые уехал из Сербии

Форвард «Црвены Звезды» Деян Давидовац вспомнил о времени, проведённом в России. Напомним, сербский баскетболист выступал в составе ЦСКА в сезоне-2022/2023.

«Как я чувствовал себя в Москве? Много чего не хватало. Я впервые уехал из Сербии, в том числе из «Црвены Звезды». Так что я находился в подвешенном состоянии, пока не адаптировался в Москве через два или три месяца. Я многое пропустил, но иногда мне удавалось увидеть матчи «Црвены Звезды» по телевидению. Теперь я здесь, и всё вернулось на свои места», — приводит слова Давидоваца сайт белградского клуба.

Напомним, игрок сборной Сербии перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды» летом 2022 года, подписав с армейским клубом контракт по схеме «1+1», но минувшим летом вернулся в белградский клуб.