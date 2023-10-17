«Оклахома» выменяла Кевина Портера из «Хьюстона» и сразу отчислит его

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Хьюстон Рокетс» обменяет Кевина Портера-младшего в «Оклахома-Сити Тандер».

«Источники ESPN сообщают, что «Хьюстон Рокетс» обменивают Кевина Портера-младшего и два пика второго раунда в «Оклахома-Сити Тандер», которая немедленно отказывается от Портера-младшего. «Оклахома» включит в сделку с «Рокетс» Виктора Оладипо и Джеремайю Робинсона.

«Оклахоме» придётся выплатить гарантированные $ 16,9 млн, оставшиеся по контракту Портера-младшего, поскольку они от него откажутся. «Оклахома» получила четыре выбора во втором раунде, обменяв Оладипо с истекающим контрактом на $ 9,5 млн. У «Оклахомы» будет 15 пиков первого раунда и 22 пика второго раунда в течение следующих семи лет», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Портер находится под следствием из-за избиения девушки. Баскетболисту грозит тюремный срок.