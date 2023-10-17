Дарвин Хэм назвал Энтони Дэвиса «сердцем и душой» «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высоко оценил значение для команды тяжёлого форварда Энтони Дэвиса после поражения в предсезонном матче с «Милуоки Бакс». Дэвис набрал 16 очков, совершил семь подборов и отдал пять результативных передач за 19 минут на площадке.

«Я вижу невероятный уровень концентрации. Он был феноменален. Очевидно, что в некоторых матчах в прошлом году он играл просто невероятно. Он сердце и душа нашей команды.

Никто не любит, когда его выбивают из плей-офф, не говоря уже о том, чтобы вылетать так, как мы. Тот факт, что мы проиграли таким образом, действительно зажёг огонь в наших парнях. Даже новые ребята, которых мы добавили, понимают, о чём идёт речь. И Энтони находится в центре этого всего.

Он хочет взять на себя ответственность быть тем парнем, который задаёт тон на обеих сторонах площадки. Всё лето он усердно работал. Его форма становится всё лучше и лучше, как и его игра. Поэтому его выступления в предсезонке меня не удивляют», — сказал Хэм на пресс-конференции.