«Зенит» обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ благодаря 34 очкам Фрейзера
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Сегодня, 17 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и МБА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 78:69.
Хозяева площадки начали игру с рывка 8:0 и в дальнейшем владели инициативой на протяжении всего матча.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер, на счету которого 34 очка.
«Зенит» одержал третью победу в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Также команда Хавьера Паскуаля потерпела два поражения. На счету МБА всего одна победа в пяти встречах нового сезона.
В следующем туре «Зенит» в Краснодаре сыграет с местным «Локомотивом-Кубань», а МБА на своей площадке встретится с «Руной».
Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
85 : 74
МБА
Москва, Россия
Зенит: Фрейзер - 34, Курич - 18, Эртель - 10, Хантер - 7, Дублевич - 5, Вольхин - 3, Зубков - 3, Карасёв - 2, Морман - 2, Герасимов - 1, Клименко, Торопов
МБА: Минченко - 22, Барашков - 9, Шейко - 9, Воронов - 8, Коновалов - 8, Лопатин - 7, Хоменко - 6, Трушкин - 3, Клюев - 2, Касаткин, Личутин, Якушин
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