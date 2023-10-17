«Зенит» обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ благодаря 34 очкам Фрейзера

Сегодня, 17 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и МБА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 78:69.

Хозяева площадки начали игру с рывка 8:0 и в дальнейшем владели инициативой на протяжении всего матча.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер, на счету которого 34 очка.

«Зенит» одержал третью победу в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Также команда Хавьера Паскуаля потерпела два поражения. На счету МБА всего одна победа в пяти встречах нового сезона.

В следующем туре «Зенит» в Краснодаре сыграет с местным «Локомотивом-Кубань», а МБА на своей площадке встретится с «Руной».