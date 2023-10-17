«Фенербахче» без проблем переиграл «Панатинаикос» в матче 3-го тура Евролиги
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Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос». Игра проходила на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле и завершилась победой «Фенербахче» со счётом 83:69.
Самым результативным в составе победителей стал центровой Георгиос Папаяннис, набравший 15 очков.
Эта победа стала для «Фенербахче» второй в новом сезоне при одном поражении, в активе «Панатинаикоса» одна победа в трёх матчах.
В следующем туре «Фенербахче» также на своей площадке примет французский АСВЕЛ. «Панатинаикос» в Афинах сыграет с израильским «Маккаби».
Напомним, действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2023, вторник. 20:15 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
83 : 69
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Калатес, Мадар, Sestina
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Мораитис, Бальцеровски, Слукас, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Манцукас
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