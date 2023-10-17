«Фенербахче» без проблем переиграл «Панатинаикос» в матче 3-го тура Евролиги

Сегодня, 17 октября, состоялся матч 3-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос». Игра проходила на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле и завершилась победой «Фенербахче» со счётом 83:69.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Георгиос Папаяннис, набравший 15 очков.

Эта победа стала для «Фенербахче» второй в новом сезоне при одном поражении, в активе «Панатинаикоса» одна победа в трёх матчах.

В следующем туре «Фенербахче» также на своей площадке примет французский АСВЕЛ. «Панатинаикос» в Афинах сыграет с израильским «Маккаби».

Напомним, действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.