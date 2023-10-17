Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль — о победе над МБА: нам ещё нужно прибавлять во многом, но это шаг вперёд

Паскуаль — о победе над МБА: нам ещё нужно прибавлять во многом, но это шаг вперёд
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (85:74).

«Мы счастливы победить, очевидно, нам нужна была эта победа. Домашняя игра — это был шанс для победы, и мы сделали это. Мы серьёзно отнеслись к матчу, лидировали на протяжении почти всех 40 минут. Очевидно, нам ещё нужно прибавлять во многих аспектах игры, но сегодня мы сделали ещё один важный шаг. И победили», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Эта победа стала для «Зенита» третьей в текущем сезоне Единой лиги ВТБ при двух поражениях. В следующем туре регулярного чемпионата подопечные Паскуаля в Краснодаре сыграют с местным «Локомотивом-Кубань».

Материалы по теме
«Зенит» обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ благодаря 34 очкам Фрейзера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android