Паскуаль — о победе над МБА: нам ещё нужно прибавлять во многом, но это шаг вперёд

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (85:74).

«Мы счастливы победить, очевидно, нам нужна была эта победа. Домашняя игра — это был шанс для победы, и мы сделали это. Мы серьёзно отнеслись к матчу, лидировали на протяжении почти всех 40 минут. Очевидно, нам ещё нужно прибавлять во многих аспектах игры, но сегодня мы сделали ещё один важный шаг. И победили», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Эта победа стала для «Зенита» третьей в текущем сезоне Единой лиги ВТБ при двух поражениях. В следующем туре регулярного чемпионата подопечные Паскуаля в Краснодаре сыграют с местным «Локомотивом-Кубань».