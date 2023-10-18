Василий Карасёв — о поражении от «Зенита»: не забиваешь ты, забивают тебе. Нас наказали

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» со счётом 74:85.

«Сложная игра, с «Зенитом» было сложно ожидать чего-то другого. Вторую половину можем занести себе в актив. Всё просто — не забиваешь ты, забивают тебе. В начале мы смазали много открытых бросков, за что хозяева нас наказали. Все наши ошибки были абсолютно невынужденными. Статистика красноречива — за первую половину мы совершили 11 потерь, за вторую — всего две. Если ты так начинаешь матч против «Зенита», сложно рассчитывать на что-то хорошее», — приводит слова Карасёва официальный сайт московского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ в активе МБА всего одна победа в пяти встречах.