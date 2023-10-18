Экс-игрок ЦСКА Давидовац: в Москве можно делать всё, что хочешь

Форвард «Црвены Звезды» Деян Давидовац поделился своими впечатлениями от выступлений за ЦСКА в сезоне-2022/2023. Сербский баскетболист отметил, что ему в Москве помогал его соотечественник Никола Милутинов, отыгравший за красно-синих три года.

«Сезон был хорошим до полуфинала, где нас выбил «Локомотив». Москва — идеальный город, здесь можно делать всё, что хочешь. Там у меня была логистическая поддержка. Милутинов провёл там три года, так что это была проторённая дорожка, мне оставалось только идти за ним. Всё было здорово, ЦСКА — топ-клуб, даже не знаю, что ещё сказать. Очень хорошая организация в целом», — приводит слова Давидоваца сайт белградского клуба.

Игрок сборной Сербии перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды» летом 2022 года, подписав с армейским клубом контракт по схеме «1+1», но минувшим летом вернулся в белградский клуб.