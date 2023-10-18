Безопасность матча между «Валенсией» и «Маккаби» обеспечат не менее 700 полицейских

Не менее 700 полицейских будут обеспечивать безопасность матча регулярного чемпионата Евролиги между «Валенсией» и «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует Israelhayom. Такое решение принято на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Встреча состоится сегодня, 18 октября, в Валенсии. Начало матча запланировано на 21:30 мск.

В общей сложности 18 октября будет сыграно три матча. Помимо игры между «Валенсией» и «Маккаби», встречи проведут «Црвена Звезда» и «Монако», а также «Виртус» и «Альба». Эти матчи начнутся в 21:00 мск и 21:30 мск соответственно.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» в целях безопасности будет базироваться на Кипре. Сначала туда прибыли иностранные игроки, а затем и израильские баскетболисты.