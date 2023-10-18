Тренер «Енисея»: «Локо» не ожидал от нас такой игры, они думали, что им будет легко

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (73:64), которая стала для красноярского клуба третьей подряд в этом сезоне.

«Это была не простая игра, никто и не ожидал, что она будет лёгкой. Мы сумели использовать слабые стороны соперника и заставить их нервничать. Мне кажется, что «Локомотив-Кубань» не ожидал такой игры от нас. Думали, что им будет легче, чем то, что мы показали против них, и поэтому они начали нервничать, потому что ожидали более лёгкой игры, из-за этого они допускали ошибки.

В первой половине мы проиграли щит. В перерыве мы кое-что изменили, поэтому во второй половине количество подбора было приблизительно равным. Однако в конце было нелегко. Но мы сумели, несмотря на то что у нас было большое количество фолов, хорошо отобороняться в нужные моменты. И очень рады, что с большой поддержкой и энергией от наших болельщиков и с элементом удачи на нашей стороне мы сумели одержать победу. Эта победа ради наших болельщиков, я очень рад за них, что они посмотрели такой эмоциональный матч и уходят домой довольными», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.