Игроки «Маккаби» прибыли в Валенсию на матч Евролиги в сопровождении спецназа

Израильский «Маккаби» приехал в Валенсию (Испания) на матч 3-го тура Евролиги с местной «Валенсией» в сопровождении специального кортежа из вертолётов и спецназа.

В Сети появилось видео, на котором видно, как автобус с игроками израильского клуба сопровождают представители специальных служб.

В Валенсии введён максимальный уровень террористической опасности, это будет первая игра израильского баскетбольного клуба в международном турнире после обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Встреча состоится сегодня, 18 октября, в Валенсии. Начало матча запланировано на 21:30 мск.

Напомним, ранее стало известно, что безопасность матча между «Валенсией» и «Маккаби» будут обеспечивать 700 полицейских.