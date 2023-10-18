«Руна» одержала 4-ю победу на старте сезона Единой лиги ВТБ, обыграв «Парму»

Сегодня, 18 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась победой «Руны» со счётом 70:64.

Хозяева активнее действовали в первой половине и к большому перерыву имели преимущество в шесть очков, по ходу третьей четверти разница в счёте доходила до 14 очков. В начале заключительного отрезка пермяки смогли сравнять счёт, но в концовке игроки «Руны» оказались более удачливы.

Наилучшую результативность в составе «Руны» продемонстрировал защитник Джеремайя Хилл, на счету которого 23 очка, три подбора и четыре результативных передачи.

Для «Руны» эта победа стала четвёртой в пяти матчах в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ, «Парма» потерпела третье поражение в четырёх матчах.