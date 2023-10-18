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«Руна» одержала 4-ю победу на старте сезона Единой лиги ВТБ, обыграв «Парму»

«Руна» одержала 4-ю победу на старте сезона Единой лиги ВТБ, обыграв «Парму»
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Сегодня, 18 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась победой «Руны» со счётом 70:64.

Хозяева активнее действовали в первой половине и к большому перерыву имели преимущество в шесть очков, по ходу третьей четверти разница в счёте доходила до 14 очков. В начале заключительного отрезка пермяки смогли сравнять счёт, но в концовке игроки «Руны» оказались более удачливы.

Наилучшую результативность в составе «Руны» продемонстрировал защитник Джеремайя Хилл, на счету которого 23 очка, три подбора и четыре результативных передачи.

Для «Руны» эта победа стала четвёртой в пяти матчах в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ, «Парма» потерпела третье поражение в четырёх матчах.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 октября 2023, среда. 20:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
70 : 64
Парма
Пермский край, Россия
Руна: Хилл - 23, Савин - 12, Попов - 9, Раданов - 8, Комиссаров - 5, Жмако - 5, Сопин - 4, Тайус - 4, Малофеев, Митькин, Походяев, Самойленко
Парма: Риз - 23, Брайс - 16, Абдулбасиров - 7, Соломон - 5, Джонсон - 4, Чебуркин - 4, Платунов - 3, Ильницкий - 2, Халтурин, Тучков
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