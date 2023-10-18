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Форвард ЦСКА М'Бай назвал страну, в которой увидел самую большую любовь к баскетболу

Форвард ЦСКА М'Бай назвал страну, в которой увидел самую большую любовь к баскетболу
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Французский форвард ЦСКА Амат М'Бай рассказал, в какой стране видел самую большую любовь к баскетболу. Ранее игрок выступал в чемпионатах Турции, Италии и Японии.

«Я бы сказал, что в Турции. В Италии тоже много баскетбольных болельщиков, да и Япония подтягивается. Баскетбол становится популярным много где. Но в Турции, конечно, самые громкие фанаты. И они больше всего вовлечены в игру.

Тяжело ли играть при громких фанатах? Я в профессиональном баскетболе уже 11 лет. Видел и слышал многое и привык ко всему. Это не сбивает тебя. Ты в любом случае знаешь, что делать во время матча. Да, это может мешать в игре. Но в таких условиях мы чаще используем какие-то жесты. Тем более разные розыгрыши и комбинации мы отрабатываем каждый день», — рассказал М'Бай в программе «Баскет. Окко».

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