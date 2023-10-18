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У Бронни Джеймса самые дорогие имиджевые права в студенческом баскетболе

У Бронни Джеймса самые дорогие имиджевые права в студенческом баскетболе
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Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, признан игроком с самыми дорогими имиджевыми правами в студенческом баскетболе, сообщает on3.com.

По информации источника, имиджевые права Бронни Джеймса оцениваются в $ 5,9 млн. По этому показателю он является самым дорогим игроком в студенческом американском баскетболе. В тройку сильнейших также вошли Шейдер Сандерс ($ 4,8 млн) и Ливви Данн ($ 3,2 млн).

Оценка имиджевых прав проведена на основе выступлений игроков, их популярности в социальных сетях и спортивных достижений.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки, но позднее поправился и вернулся к тренировкам.

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