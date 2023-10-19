Главный тренер «Руны» — после матча с «Пармой»: наши игроки показали, что хотят побеждать

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Пармой» в Единой лиге ВТБ (70:64).

«Во-первых, это был очень важный матч для нас. Особенно учитывая все обстоятельства – мы внезапно потеряли трёх игроков из-за травм. Я говорил всем с первого дня, что у наших игроков сильный характер. И я верю в эту команду. Никто не может гарантировать вам победу, но эти игроки умеют бороться. И сегодня они действительно боролись. Мне кажется, в этом мы превзошли соперника. Наши игроки сегодня показали, что хотят побеждать», – приводит слова Эрдогана официальный сайт московского клуба.

Для «Руны» эта победа стала четвёртой в пяти матчах в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ.