Форвард «Руны» Савин — о победе над «Пармой»: доказали, что каждый игрок важен

Форвард «Руны» Кирилл Савин оценил важность победы над «Пармой» (70:64) в матче Единой лиги ВТБ в день рождения главного тренера московской команды Эртурула Эрдогана.

«Тяжёлая игра. У нас отсутствует несколько игроков из-за травм, накануне еще Никола Иванович выпал с небольшим повреждением. Но несмотря на это, мы справились. Как говорит тренер, каждый игрок важен. И я считаю, что мы в этом матче это доказали прекрасно. Боролись, бились и в итоге вырвали победу. Мы с командой договорились перед игрой, что победа будет лучшим подарком для тренера, и мы справились», – приводит слова Савина официальный сайт клуба.

В своём дебютном сезоне в лиге «Руна» одержала уже четвёртую победу в пяти проведённых матчах.