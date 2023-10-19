Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Руны» Савин — о победе над «Пармой»: доказали, что каждый игрок важен

Форвард «Руны» Савин — о победе над «Пармой»: доказали, что каждый игрок важен
Комментарии

Форвард «Руны» Кирилл Савин оценил важность победы над «Пармой» (70:64) в матче Единой лиги ВТБ в день рождения главного тренера московской команды Эртурула Эрдогана.

«Тяжёлая игра. У нас отсутствует несколько игроков из-за травм, накануне еще Никола Иванович выпал с небольшим повреждением. Но несмотря на это, мы справились. Как говорит тренер, каждый игрок важен. И я считаю, что мы в этом матче это доказали прекрасно. Боролись, бились и в итоге вырвали победу. Мы с командой договорились перед игрой, что победа будет лучшим подарком для тренера, и мы справились», – приводит слова Савина официальный сайт клуба.

В своём дебютном сезоне в лиге «Руна» одержала уже четвёртую победу в пяти проведённых матчах.

Материалы по теме
Главный тренер «Руны» — после матча с «Пармой»: наши игроки показали, что хотят побеждать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android