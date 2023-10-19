Видеообзор матчей Евролиги за 18 октября

Вчера, 18 октября, прошли три матча 3-го тура нового сезона Евролиги.

Игровой день стартовал встречей «Црвены Звезды» и «Монако». Игра закончилась со счётом 82:76 в пользу монегасков.

Црвена Звезда — Монако. Евролига. Обзор матча:

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Следом прошёл матч между «Валенсией» и «Маккаби» Тель-Авив. Испанская команда оказалась сильнее со счётом 75:66.

Валенсия — Маккаби Тель-Авив. Евролига. Обзор матча:

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Третьей встречей дня оказалось противостояние «Виртуса» из Болоньи и немецкой «Альбы». Итальянская команда одержала победу со счётом 87:76.

Виртус Болонья — Альба. Евролига. Обзор матча:

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