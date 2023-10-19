FIBA решила не проводить матчи с участием израильских команд

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение о переносе всех матчей с участием израильских команд в связи с военными действиями на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По сведениям источника, организация пока не готова обозначить даты и время матчей израильских команд, но вернётся к данному вопросу, как только позволит ситуация.

Отметим, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не проводить матчи в Израиле.

Напомним, что утром 7 октября группировка ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Прим. «Чемпионата») атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал мобилизационные действия на территории страны.