Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович – об «Уралмаше»: очень опасный соперник

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с екатеринбургским «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» – очень опасный соперник. На старте сезона они обыграли два сильных клуба – «Зенит» в гостях и «Локомотив-Кубань» дома. В составе дебютанта Единой лиги ВТБ собраны атлетичные игроки. Эта команда обладает большим потенциалом и демонстрирует очень хороший баскетбол», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, УНИКС и «Уралмаш» сыграют сегодня (19 октября) в 19:00 мск.

Отметим, что УНИКС на данный момент провёл два матча в Единой лиге ВТБ, одержав две уверенных победы над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (91:73) и белорусским «Минском» (97:49).