Игрок «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл: любой сезон без чемпионства – провал

Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джулис Рэндл рассказал о том, что любой сезон без чемпионства заставляет работать всё усерднее.

«Мы потерпели неудачу, я потерпел неудачу. В итоге мне пришлось перенести операцию, и если это в чём-то помогло мне, так это в том, что позволило мне сбавить обороты, сделать шаг назад, переоценить не только себя, но также команду и всё остальное. Это позволило мне расслабиться и заявить: «Хорошо, теперь, когда твоя вечеринка жалости закончилась, но ты ещё расстроен из-за поражения, как стать лучше?».

Это был самый большой вопрос для меня. В каждом сезоне, несмотря на то, заканчиваешь ли ты год на высокой ноте или на низкой, моя позиция такова: если ты не становишься чемпионом, то это провальный сезон, и тебе нужно пытаться стать лучше. Именно это я и стараюсь делать каждое межсезонье», – приводит слова Рэндла MSG Network.