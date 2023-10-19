Грег Попович поздравил Бекки Хэммон со вторым чемпионством у руля «Лас-Вегас Эйсес» в WNBA

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович пошутил, что чуть не пропустил матч «шпор» с «Хьюстон Рокетс», чтобы посмотреть за тем, как главный тренер «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон вместе с командой завоевала второй титул в WNBA.

«Я должен пойти и отпраздновать. Бекки Хэммон и «Эйсес»! Просто фантастика! Я думал о том, что меня могут выгнать этим вечером, потому что матч проходил в одно время с нашим. Из-за этого я был очень близок к тому, чтобы пропустить матч с «Рокетс». Поздравляю, Бекки! Да, детка, отличная работа», – сказал Попович на пресс-конференции после матча с «Хьюстон Рокетс».

Напомним, «Лас-Вегас Эйсес» обыграл в финале WNBA «Нью-Йорк Либерти» со счётом 3-1. Для команды из Невады это второе чемпионство подряд.