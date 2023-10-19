Дэмьен Лиллард отреагировал на то, как их дуэт с Яннисом Адетокунбо называют в НБА

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард рассказал, что ему вообще не интересно как их дуэт с греком Яннисом Адетокунбо называют в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что некоторые фанаты и баскетбольные эксперты стали называть дуэт Лилларда и Адетокунбо «Freak Time», совместив прозвища обоих баскетболистов – Дэмьена – «Dame Time» и Янниса – «Greek Freak».

«Я вообще в этом не заинтересован. Все эти бесконечные разговоры, я просто пытаюсь играть. Оставлю это другим», – приводит слова Лилларда Sportskeeda.

Напомним, 33-летний Лиллард в межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который провёл 11 сезонов в НБА. В последнем предсезонном матче за «оленей» Дэмьен набрал 5 очков, проведя на паркете 25 минут.