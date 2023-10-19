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УНИКС разгромил «Уралмаш» и добыл третью подряд победу в Единой лиге ВТБ

УНИКС разгромил «Уралмаш» и добыл третью подряд победу в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и екатеринбургский «Уралмаш». Игра прошла на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 94:67.

Болельщики домашней команды с первых минут погнали УНИКС вперёд, чем помогли подопечным Велимира Перасовича обыграть соперника со счётом 29:17 в первой четверти. Во второй 10-минутке гости из Екатеринбурга проявили себя лучше, но не смогли приблизиться к оппоненту, уступив – 21:23. Итоговый результат первой половины – 52:38 в пользу УНИКСа.

Перерыв не поменял картину матча. Казанцы продолжили штурмовать кольцо оппонента, оказавшись сильнее в третьей четверти со счётом 21:14. К заключительному игровому отрезку преимущество УНИКСа было уже настолько внушительным, что команды попросту доигрывали матч. Заключительная четверть завершилась со счётом 21:15 в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 67
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
УНИКС: Лабери - 21, Рейнольдс - 18, Димитриевич - 12, Найт - 11, Д. Кулагин - 10, Зайцев - 8, Бако - 8, Стуленков - 3, Одиноков - 3, Тихоненко, Колесников
Уралмаш: Эллис - 20, Нэвелс - 17, Захаров - 12, Даглас - 4, Михеев - 4, Глазунов - 3, Новиков - 3, Пынько - 2, Перкинс - 2, Писклов, Прощенко
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