УНИКС разгромил «Уралмаш» и добыл третью подряд победу в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 19 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и екатеринбургский «Уралмаш». Игра прошла на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 94:67.

Болельщики домашней команды с первых минут погнали УНИКС вперёд, чем помогли подопечным Велимира Перасовича обыграть соперника со счётом 29:17 в первой четверти. Во второй 10-минутке гости из Екатеринбурга проявили себя лучше, но не смогли приблизиться к оппоненту, уступив – 21:23. Итоговый результат первой половины – 52:38 в пользу УНИКСа.

Перерыв не поменял картину матча. Казанцы продолжили штурмовать кольцо оппонента, оказавшись сильнее в третьей четверти со счётом 21:14. К заключительному игровому отрезку преимущество УНИКСа было уже настолько внушительным, что команды попросту доигрывали матч. Заключительная четверть завершилась со счётом 21:15 в пользу хозяев.