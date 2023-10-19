«Астана» на выезде обыграла «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Сегодня, 19 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Евгением Островским. Встреча завершилась победой «Астаны» со счётом 78:73.

Команды сходу начали показывать равный баскетбол, и первая четверть завершилась в пользу нижегородцев со счётом 23:20. «Астана» недолго думая отлично проявила себя во второй 10-минутке, обыграв соперника с результатом 21:18, тем самым полностью сравняв счёт перед большим перерывом – 41:41.

Вторую половину «Нижний Новгород» провёл лучше и обыграл соперника со счётом 19:15. Заключительная четверть проходила под контролем «Астаны», которая переломила ход встречи и в итоге одержала победу с результатом 22:13.