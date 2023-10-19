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«Астана» на выезде обыграла «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

«Астана» на выезде обыграла «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 19 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Евгением Островским. Встреча завершилась победой «Астаны» со счётом 78:73.

Команды сходу начали показывать равный баскетбол, и первая четверть завершилась в пользу нижегородцев со счётом 23:20. «Астана» недолго думая отлично проявила себя во второй 10-минутке, обыграв соперника с результатом 21:18, тем самым полностью сравняв счёт перед большим перерывом – 41:41.

Вторую половину «Нижний Новгород» провёл лучше и обыграл соперника со счётом 19:15. Заключительная четверть проходила под контролем «Астаны», которая переломила ход встречи и в итоге одержала победу с результатом 22:13.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 октября 2023, четверг. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
73 : 78
Астана
Астана, Казахстан
Пари Нижний Новгород: Коузи - 18, Бабурин - 16, Беленицкий - 10, Чадов - 9, Ганькевич - 7, Воронцевич - 7, Аллен - 5, Апич - 1, Ганькевич, Ивлев, Стребков, Зоткин
Астана: Джонсон - 24, Хэмм - 20, Андерсон - 14, Дэвис - 11, Канкел - 6, Хаасе - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
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