Елевич – о продолжении карьеры Шведа в Китае: думаю, он хотел играть в Евролиге

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу отъезда бывшего игрока ЦСКА Алексея Шведа в чемпионат Китая.

«Думаю, что Алексей хотел выступать за какую-то команду Евролиги. Все таки это сложившийся игрок с хорошей баскетбольной историей. Но, наверное, просто он чувствует, что играть осталось немного. Все таки спортивный век не очень долог. Думаю, что, решив сейчас уехать в чемпионат Китая, он пошёл по более лёгкому пути. Потому что, видимо, никто не сделал ему такого предложения, какое он хотел видеть.

Дело в финансовой составляющей? Да. Потому что год два он ещё поиграет, а там никто не знает, как жизнь сложится. Я желаю Алексею только успехов. Он профессионал, человек, который знает, чего хочет. Желаю, чтобы его спортивный век был как можно дольше», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».