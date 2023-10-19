Джейлен Грин – о слухах об обмене из «Рокетс»: я был поражён этим, но команда верит в меня

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин рассказал о слухах по поводу его обмена на разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Было много разговоров обо всём. Я был поражён тем, что меня продают. Я чувствую, что в «Хьюстон Рокетс» верят в меня. Они показали своё отношение ко мне уже много раз. Даже после того как мы закончили формировать состав, они показали, что доверяют мне.

Я имею в виду, ты никогда не знаешь, что произойдет. Ты никогда не находишься в безопасности, и никогда нет гарантий. Всегда есть причина держать себя в руках и оставаться в спортзале, независимо от того, что у тебя происходит в жизни», – сказал Грин в беседе с журналистом The Athletic Шэмсом Чаранией.

Напомним, Грин, выбранный под вторым номером в 2021 году, успел стать лидером команды. В минувшем сезоне игрок в среднем набирал 22,1 очка.