Димитриевич заявил, что счастлив в УНИКСе, несмотря на интерес со стороны клубов Евролиги

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал об интересе со стороны клубов Евролиги и почему решил остаться в составе казанской команды на сезон-2023/2024.

«Поступали ли мне летом предложения от клубов Евролиги? Не имеет значения, какие команды хотели заполучить меня в межсезонье. Главное, что я был счастлив в УНИКСе. Вот что стало определяющим. Я чувствовал себя здесь как дома, все относились ко мне с уважением. Вот почему я решил остаться в Казани и снова доказывать, что я могу играть на высоком уровне и быть лидером команды. Счастлив этому решению и надеюсь, что мы сможем защитить чемпионский титул – вот наша цель», – приводит слова Димитриевича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, Димитриевич стал чемпионом Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне в составе УНИКСа.