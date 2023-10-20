Тренер «Пари НН» Зоран Лукич – о поражении от «Астаны»: парни не заслужили такой результат

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной» в Единой лиге ВТБ, в которой его подопечные уступили со счётом 73:78.

«В первую очередь хочу поздравить соперника с заслуженной победой. В четвёртой четверти они дождались нашего спада и воспользовались своим шансом.

Ещё десять дней назад мы знали, что в ближайшее время потеряем Хвостова. Ему придется взять паузу на ближайшие два месяца. Готовились, что сегодня нам будет помогать Ваня Стребков, однако на разминке он почувствовал серьёзный спазм икроножной мышцы. В ближайшее время будем выяснять, что у него случилось. Фактически мы остались с одним разыгрывающим Гленном Кози на эту игру.

В первой половине я пытался дать ему отдых, когда мы вели «+5», но мы тут же ушли на «-5». Вернул его на площадку, догнали, шли на равных, третью четверть были в плюсе, но к четвёртой топливо у некоторых игроков закончилось. Да, было очень много открытых бросков, которые мы промазали, не всегда ребята правильно оценивали ситуацию. Но мне жаль парней, они оказались в ситуации, которую очень сложно разрулить. Они не заслужили такой результат», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.