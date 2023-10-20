Вячеслав Зайцев – о победе УНИКСа над «Уралмашем»: могли лучше сыграть в защите

Разыгрывающий казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы серьезно настраивались на этот матч, так как знали, что «Уралмаш» сильно начал сезон. Несмотря на то, что они поднялись из Суперлиги, у них собран отличный состав. Мы хорошо подготовились, разобрали их и победили. Могли еще лучше сыграть в защите, но 67 пропущенных очков – это хороший результат.

У нас была двухнедельная пауза. Конечно, после такого перерыва непросто возвращаться в игровой ритм. Но считаю, мы хорошо поработали и подошли к матчам во всеоружии. Спасибо большое болельщикам за поддержку!», – приводит слова Вячеслава Зайцева пресс-служба УНИКСа.