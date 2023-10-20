В Сети появилось видео конфликта Джордана Пула с одноклубником во время тайм-аута

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул принял участие во вчерашнем матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором «Вашингтон» одержал победу со счётом 131:106.

Во время одного из таймаутов Пул вступил в словесную конфронтацию с лёгким форвардом Дени Авдией. Примечательно, что форвард «Вашингтона» Кайл Кузма наблюдал за ситуацией с улыбкой на лице.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 27 минут и отметился 41 набранным очком (10 из 19 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 15 из 16 с линии штрафных). На счету Пула также пять подборов и две результативные передачи.