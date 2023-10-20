Тайрон Лю отреагировал на возможное участие Теренса Мэнна в сделке по Джеймсу Хардену

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал вероятный уход атакующего защитника Теренса Мэнна из команды в результате обмена с участием разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.

«Мы любим Ти Мэнна, и он останется в нашей команде. Нас не беспокоит то, что говорят другие — все эти спекуляции. Это хорошо, когда ты востребован», – приводит слова Лю клубный обозреватель Джои Линн в своих социальных сетях.

Отметим, что действующий контракт 27-летнего Мэнна рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 11,42 млн. В сезоне-2023/2024 баскетболисту полагаются $ 10,57 млн. Летом 2025 года защитник станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэнн принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 10,6 очка, делая 3,2 подбора и 2,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,6, трёхочковых — 47,4.