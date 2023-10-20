Леброн Джеймс и Кевин Дюрант поприветствовали друг друга перед матчем впервые с 2018 года

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречаются между собой «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 37:36 в пользу калифорнийского коллектива.

Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Финикса» Кевин Дюрант тепло поприветствовали друг друга перед стартовым вбрасыванием.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что последний раз на площадке баскетболисты встречались в 2018 году, когда Дюрант выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Отметим, что тогда «озёрники» одержали победу со счётом 127:101.