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Леброн Джеймс и Кевин Дюрант поприветствовали друг друга перед матчем впервые с 2018 года

Леброн Джеймс и Кевин Дюрант поприветствовали друг друга перед матчем впервые с 2018 года
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречаются между собой «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 37:36 в пользу калифорнийского коллектива.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
20 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
96 : 115
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Ривз, Фадж, Льюис, Хатимура, Вуд, Ходж
Финикс Санз: Букер, Окоги, Бил, Мету, Гудвин, Аллен, Ли, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Азубуике, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Нуркич, Дюрант, Ли, Джонсон

Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Финикса» Кевин Дюрант тепло поприветствовали друг друга перед стартовым вбрасыванием.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что последний раз на площадке баскетболисты встречались в 2018 году, когда Дюрант выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Отметим, что тогда «озёрники» одержали победу со счётом 127:101.

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