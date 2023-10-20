Журналист The Ringer: Кристапс Порзингис вынуждает нас задать несколько значимых вопросов

Североамериканский журналист и обозреватель Майкл Пина в одном из последних материалов на портале The Ringer высказался о новоиспечённом тяжёлом форварде «Бостон Селтикс» Кристапсе Порзингисе.

«Кристапс Порзингис, возможно, вынуждает нас задать несколько увлекательных и, возможно, значимых вопросов о баскетболе. Первый — где и как часто он будет задействован. Второй — рядом с кем ему лучше всего играть. Успех «Бостона» будет зависеть от этих ответов», — сказано в статье.

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трёхсторонней сделки.

В минувшем регулярном сезоне тяжёлый форвард принял участие в 65 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 8,4 подбора и 2,7 передачи при общем 49,8% реализации бросков с игры, трёхочковых — 38,5%.