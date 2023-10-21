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Скаут НБА рассказал, уровню какого звёздного игрока может соответствовать Паоло Банкеро

Скаут НБА рассказал, уровню какого звёздного игрока может соответствовать Паоло Банкеро
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Скаут Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на правах анонимности выразил мнение, что тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро при должной работе над своей физической формой может достигнуть уровня тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Банкеро, вероятно, будет настоящим зверем. Оппоненты всегда будут сталкиваться с тем фактом, что он не умеет бросать. Но если он будет продолжать использовать свою физическую форму и будет работать над этим и всё такое, то он будет соответствовать Яннису Адетокунбо», — приводит слова скаута Sports Illustrated.

Отметим, что в минувшем регулярном сезоне НБА 20-летний Банкеро принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 результативной передачи при 42,7% реализации бросков с игры, 29,8% — трёхочковых.

Банкеро упоминается:
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