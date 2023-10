Леброн Джеймс анонсировал свою новую книгу

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в апреле следующего года выпустит свою третью книгу. Она получила название «Я больше чем» (I Am More Than). Четырёхкратный чемпион НБА объяснил, что ставил целью вдохновить молодое поколение поверить в себя.

Фото: https://twitter.com/KingJames

Первая книга Джеймса «Я обещаю» была представлена в 2020 году, за ней последовала вторая книга «Мы — семья», опубликованная ранее в этом году.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: