Си Джей Макколлум рассказал, почему Никола Йокич не сможет стать тренером

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум высказал мнение, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после завершения карьеры игрока не сможет стать тренером. Свою позицию Макколлум аргументировал тем, что Йокич не смотрит баскетбол.

«Джокер никогда не стал бы тренером. Он вообще не смотрит баскетбол», — сказал Макколлум в эфире The CJ McCollum Show.

В настоящий момент Йокичу 28 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться:

Ранее чемпион НБА Тимофей Мозгов ответил на вопрос о главном преимуществе Николы Йокича.