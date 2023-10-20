Представитель Евролиги: РФ нарушила олимпийские правила? США нарушали такие правила 35 раз

Исполнительный директор тренерского совета Евролиги серб Горан Сашич высказался о санкциях, которые были наложены на российский и белорусский спорт. Выступая с заявлением, Сашич подчеркнул, что США нарушали олимпийские правила более трёх десятков раз. По мнению Горана, Россия и Беларусь по меньшей мере должны участвовать под нейтральным олимпийским флагом на Олимпийских играх.

«Когда меня спрашивают о санкциях в отношении россиян и белорусов, я хочу напомнить, что такие санкции уже были. Желько Обрадович и другие легендарные атлеты из Сербии были дискриминированы. Я хотел бы указать пять причин того, как устанавливают ограничения. Первая — это расовая дискриминация: апартеид в ЮАР, преследование Нельсона Манделы. Вторая — дискриминация по полу: режим «Талибан» (движение запрещено в РФ. – Прим. «Чемпионата») в Афганистане. Третья — это допинг, четвёртая — хулиганство в Англии, которое приветствовалось английским правительством, пятая — это политика. Мы знаем Родезию, Советский Союз, мою страну, которая раньше называлась Югославией, Россию.

В чём разница между всеми этими запретами? На мою страну наложили санкции резолюцией ООН, но в 1992 году на Олимпийских играх югославские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Для меня как для серба понятно, что спортсмены из России и Беларуси должны по меньшей мере участвовать под нейтральным олимпийским флагом на Олимпиаде.

Я хотел бы теперь отметить три пункта из Олимпийской хартии. За семь дней до Олимпийских игр объявлялось перемирие, и на семь дней после Паралимпийских игр вмешательство правительств было запрещено. Говорят, что Россия нарушила олимпийские правила, но я хочу подчеркнуть, что США нарушали такие правила 35 раз, почти 20 стран, включая Сербию, через шесть дней после Игр в Нагано были атакованы», — приводит слова Сашича ТАСС.