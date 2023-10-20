Поедет ли Виктор Вембаньяма на Матч всех звёзд в свой дебютный сезон?

Удачный перформанс французского центрового Виктора Вембаньямы в предсезонных играх заставил многих болельщиков думать, что с самого начала грядущего сезона игрок будет показывать звёздный уровень. Некоторые даже говорят, что Вембаньяма сможет в первый же свой год попасть на Матч всех звёзд. Сможет ли баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» достичь подобного? Хотим знать ваше мнение.

За три предсезонные игры Виктор в среднем набирал 19,3 очка, 5,0 подбора и 2,0 блокшота, проводя на площадке по 20 минут.

Игроком, который в последний раз попал на Матч всех звёзд в свой первый год в лиге, является тяжёлый форвард Блэйк Гриффин, выступавший в то время за «Лос-Анджелес Клипперс». Произошло это в сезоне-2010/2011.