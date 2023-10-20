Шакил О'Нил предположил, кто станет лучшим новичком года в НБА в новом сезоне

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал мнение, что награда лучшего новичка предстоящего сезона НБА достанется центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме. Шакил сказал это во время интервью для пресс-службы NBA 2K.

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте.

Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром: