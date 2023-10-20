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Sportico: Леброн Джеймс в общей сложности заработает $ 1,4 млрд к концу этого сезона

Sportico: Леброн Джеймс в общей сложности заработает $ 1,4 млрд к концу этого сезона
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заработает в общей сложности $ 1,4 млрд к концу этого сезона. Об этом информирует Sportico. По общему заработку среди бывших или действующих спортсменов Джеймс будет уступать только Майклу Джордану, Тайгеру Вудсу и Криштиану Роналду.

Сообщается, что Леброн должен заработать примерно $ 128 млн в этом сезоне, что на 25% больше, чем любой другой игрок Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что в 2019 году Джеймс подписал пожизненный контракт с Nike, по которому получает более $ 30 млн ежегодно.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков:

Ранее Джеймс анонсировал свою новую книгу. Она должна выйти в апреле следующего года.

Анонс от Леброна:
Фото
Леброн Джеймс анонсировал свою новую книгу
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