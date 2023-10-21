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Скут Хендерсон — о пребывании «Портленде»: я собираюсь принять на себя всё давление

Скут Хендерсон — о пребывании «Портленде»: я собираюсь принять на себя всё давление
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон поделился впечатлениями от пребывания в составе орегонской команды. Новичок также заявил, что намерен принять на себя всё давление, которое будет на него оказываться в дебютном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Здорово осознавать, что тренерский штаб поддерживает тебя. Все, кто работает за кулисами, много вкладывают в игроков. Врачи и медицинский персонал ведут себя так, как вы, возможно, даже не ожидали. Я собираюсь принять на себя всё давление», — приводит слова Хендерсона портал Andscape.

Отметим, что «Портленд» выбрал Хендерсона под общим третьим пиком на драфте 2023 года. «Трэйл Блэйзерс» в прошлом сезоне НБА заняли 13-е место в Западной конференции. Команда завершила сезон с результатом в 33 победы и 49 поражений.

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