Андре Игуодала — о завершении карьеры: самый подходящий момент, нужно уделять время семье

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал о том, почему принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Это самый подходящий момент. Время уходит, и я не хотел откладывать что-то на потом. Я больше не хотел пытаться распределять время. Особенно это касается времени на площадке, а за её пределами нужно уделять время семье. Много времени.

Хочется играть на высоком уровне. Но семья значит много для меня. Моему сыну 16 лет, а ещё есть дочка и жена. Так что я с нетерпением жду и буду наблюдать за их ростом в эти важные годы – сказал Игуодала в беседе с журналистом Andscape Марком Спирсом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Игуодала завершил профессиональную карьеру игрока и сосредоточится на венчурном фонде Mosaic, который они вместе со своим деловым партнёром Руди Клайном-Томасом основали не так давно.