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Владимир Гомельский: я бы хотел, чтобы ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ, болею за них

Владимир Гомельский: я бы хотел, чтобы ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ, болею за них
Владимир Гомельский
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал о том, что продолжает поддерживать московский ЦСКА, несмотря на не самые удачные времена в команде.

«Удивляет ли меня, что второй год подряд чемпионом становится не ЦСКА? «Удивляет — нет. Огорчает — да. Я же цээсковец.

Конкурентность внутри самой Единой лиги ВТБ возрастает. Когда ЦСКА, начиная с 2002 года, бесконечное количество раз выигрывал сначала чемпионат России, а потом Единую лигу, другие клубы учились. ЦСКА к тому времени уже построил структуру, была понятная ответственность — кто за что и когда отвечает, был набран штаб, работники уже приобрели какой то опыт. С ростом результатов ЦСКА все легче становилось выигрывать Единую лигу ВТБ. «Зенит», УНИКС, «Локомотив», саратовский «Автодор» учились, смотрели как это происходит, перестраивали свои клубы.

И вот результат этой работы. У «красно синих» эйфория от успехов, а тут — сначала «Зенит», а потом УНИКС и «Локо» добрались до этого уровня. Сейчас очень интересно смотреть наш чемпионат. Ничего нельзя сказать заранее.

Я бы хотел, чтобы ЦСКА вернул себе титул. Получится или нет — я не знаю. Но болеть буду все равно за красно синих», – приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

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