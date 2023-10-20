Владелец «Голден Стэйт» хочет, чтобы команда выиграла пятый титул быстрее Леброна Джеймса

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб рассказал, что хочет, чтобы «воины» выиграли пятый титул быстрее, чем Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс», который обладает четырьмя чемпионствами в НБА.

«Я не думаю, что люди понимают, насколько это важно, потому что эти ребята становятся немного старше. У нас есть чемпионское окно. Мы должны попытаться выиграть ещё один титул, и я очень сильно хочу, чтобы Стефен (Карри) и наши ребята, Клэй (Томпсон) и Дрэймонд (Грин) заполучили в свою коллекцию ещё один. У Леброна (Джеймса) их четыре, и у них их четыре. Давайте возьмём пять. Давайте выиграем пятый титул раньше Леброна», – приводит слова Лэйкоба Mercury News.

Напомним, Леброн Джеймс дважды выигрывал титул в составе «Майами Хит» и по разу – в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».