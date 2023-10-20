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Владелец «Голден Стэйт» хочет, чтобы команда выиграла пятый титул быстрее Леброна Джеймса

Владелец «Голден Стэйт» хочет, чтобы команда выиграла пятый титул быстрее Леброна Джеймса
БК «Голден Стэйт»
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб рассказал, что хочет, чтобы «воины» выиграли пятый титул быстрее, чем Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс», который обладает четырьмя чемпионствами в НБА.

«Я не думаю, что люди понимают, насколько это важно, потому что эти ребята становятся немного старше. У нас есть чемпионское окно. Мы должны попытаться выиграть ещё один титул, и я очень сильно хочу, чтобы Стефен (Карри) и наши ребята, Клэй (Томпсон) и Дрэймонд (Грин) заполучили в свою коллекцию ещё один. У Леброна (Джеймса) их четыре, и у них их четыре. Давайте возьмём пять. Давайте выиграем пятый титул раньше Леброна», – приводит слова Лэйкоба Mercury News.

Напомним, Леброн Джеймс дважды выигрывал титул в составе «Майами Хит» и по разу – в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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