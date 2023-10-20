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«Барселона» выиграла у «Баварии» с преимуществом в 39 очков в 4-м туре Евролиги

«Барселона» выиграла у «Баварии» с преимуществом в 39 очков в 4-м туре Евролиги
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч 4-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и немецкая «Бавария». Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 98:59.

«Барселона» великолепно проявила себя в стартовой 10-минутке, обыграв соперника с большим преимуществом – 27:11. В следующем игровом отрезке «Бавария» справилась с натиском оппонента, и команды завершили вторую четверть вничью – 16:16. Итоговый результат половины – 43:27 в пользу «Барселоны».

Перерыв явно не пошёл на пользу немецкому коллективу, так как в третьей четверти клуб из Испании разгромил соперника со счётом 27:13. При этом «Барселона» не остановилась даже в последней 10-минутке, продолжая давить на оппонента на каждом участке площадки, оказавшись сильнее с результатом 28:19.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
98 : 59
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Харрис, Букер, Гиллеспи
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