«Барселона» выиграла у «Баварии» с преимуществом в 39 очков в 4-м туре Евролиги

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 4-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и немецкая «Бавария». Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 98:59.

«Барселона» великолепно проявила себя в стартовой 10-минутке, обыграв соперника с большим преимуществом – 27:11. В следующем игровом отрезке «Бавария» справилась с натиском оппонента, и команды завершили вторую четверть вничью – 16:16. Итоговый результат половины – 43:27 в пользу «Барселоны».

Перерыв явно не пошёл на пользу немецкому коллективу, так как в третьей четверти клуб из Испании разгромил соперника со счётом 27:13. При этом «Барселона» не остановилась даже в последней 10-минутке, продолжая давить на оппонента на каждом участке площадки, оказавшись сильнее с результатом 28:19.