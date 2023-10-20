Айзея Томас заявил, что не считал Майкла Джордана своим соперником

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас рассказал, кого он считал соперниками по ходу своей карьеры и что великий баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан не входил в их число.

«Я никогда не знал, что Майкл Джордан испытывает ко мне такие чувства, пока не увидел «Последний танец» по телевизору… Он и его продюсеры позвонили и сказали, что нам нужно, чтобы мы сняли историю с Джорданом. А я и не думал, что мы соревновались, но опять же я был сосредоточен на том, чтобы обыграть Мэджика [Джонсона] и Карима [Абдул-Джаббара] и как мне победить [Ларри] Бёрда, [Роберта] Пэриша, [Кевина] Макхэйла», – приводит слова Томаса Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр.