Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас заявил, что не считал Майкла Джордана своим соперником

Айзея Томас заявил, что не считал Майкла Джордана своим соперником
Майкл Джордан
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас рассказал, кого он считал соперниками по ходу своей карьеры и что великий баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан не входил в их число.

«Я никогда не знал, что Майкл Джордан испытывает ко мне такие чувства, пока не увидел «Последний танец» по телевизору… Он и его продюсеры позвонили и сказали, что нам нужно, чтобы мы сняли историю с Джорданом. А я и не думал, что мы соревновались, но опять же я был сосредоточен на том, чтобы обыграть Мэджика [Джонсона] и Карима [Абдул-Джаббара] и как мне победить [Ларри] Бёрда, [Роберта] Пэриша, [Кевина] Макхэйла», – приводит слова Томаса Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов он признавался самым ценным игроком. Также на его счету две золотые медали Олимпийских игр.

Материалы по теме
Айзея Томас: каждый раз, когда Джордан получал по рукам, он начинал плакать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android