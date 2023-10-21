Инсайдер рассказал, в каком случае «Чикаго» может обменять Демара Дерозана

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, когда руководство «Чикаго» рассмотрит вариант с обменом лёгкого форварда, одного из лидеров команды Демара Дерозана.

«Единственный парень, за которым стоит следить всем в этом сезоне, — это Демар Дерозан. Если он не продлит контракт с «Буллз», думаю, он станет объектом для обсуждений [по поводу обмена]», — заявил Уиндхорст в эфире программы First Take.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего Дерозана рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который он заработает $ 28,6 млн. Летом 2024 года лёгкий форвард станет неограниченно свободным агентом. Баскетболист выступает за «Чикаго» с 2021 года.

В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерозан принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, делая 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации бросков с игры, 32,4% — трёхочковых.