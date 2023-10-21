Джордан Пул реализовал один бросок из 15 попыток с игры в предсезонном матче с «Торонто»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором канадская команда оказалась сильнее со счётом 134:98.

Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 20 минут и отметился лишь одним попаданием с игры при 15 попытках. Защитник также ни разу не попал из-за дуги — 0 из 6. На счету Пула семь набранных очков, где пять из них — с линии штрафных (5 из 5).

Отметим, что минувшим летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.