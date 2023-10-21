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Джордан Пул реализовал один бросок из 15 попыток с игры в предсезонном матче с «Торонто»

Джордан Пул реализовал один бросок из 15 попыток с игры в предсезонном матче с «Торонто»
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором канадская команда оказалась сильнее со счётом 134:98.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
134 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Сиакам - 19, Ануноби - 15, Флинн - 13, Дик - 12, Фриман - 9, Ачиува - 9, Пёлтль - 8, Шрёдер - 7, Макдэниелс - 6, Харпер Мл. - 5, Буше - 4, Портер - 4, Уинслоу, Темпл, Гуйе, Даутин, Янг, Ноуэлл
Вашингтон Уизардс: Авдия - 18, Оморуи - 16, Джонс - 11, Галлинари - 11, Кисперт - 9, Райт - 9, Пул - 7, Батлер - 6, Гэффорд - 6, Роллинз - 3, Кулибали - 2, Болдуин Мл., Кукс, Дотсон, Фостер, Мускала, Гибсон

Джордан Пул провёл на площадке в общей сложности 20 минут и отметился лишь одним попаданием с игры при 15 попытках. Защитник также ни разу не попал из-за дуги — 0 из 6. На счету Пула семь набранных очков, где пять из них — с линии штрафных (5 из 5).

Отметим, что минувшим летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.

Момент с Пулом и Авдией:
Видео
В Сети появилось видео конфликта Джордана Пула с одноклубником во время тайм-аута
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Новости. Баскетбол
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