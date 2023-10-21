Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

188-сантиметровый Карри поучаствовал в стартовом вбрасывании против Виктора Вембаньямы

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 39:31 в пользу гостей.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, чей рост составляет 188 сантиметров, принял участие в стартовом вбрасывании против центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее Карри в матче с «Сакраменто Кингз» стал автором победного трёхочкового попадания. За семь секунд до конца основного времени при счёте 113:115 защитник совершил бросок из-за дуги, установив таким образом окончательный счёт встречи.