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188-сантиметровый Карри поучаствовал в стартовом вбрасывании против Виктора Вембаньямы

188-сантиметровый Карри поучаствовал в стартовом вбрасывании против Виктора Вембаньямы
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 39:31 в пользу гостей.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
65 : 75
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Джозеф, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Гаруба, Робинсон, Макгрудер, Шарич, Уиггинс, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис, Гэй
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Райс, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Сиссоко, Барлоу, Бедиако, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, чей рост составляет 188 сантиметров, принял участие в стартовом вбрасывании против центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее Карри в матче с «Сакраменто Кингз» стал автором победного трёхочкового попадания. За семь секунд до конца основного времени при счёте 113:115 защитник совершил бросок из-за дуги, установив таким образом окончательный счёт встречи.

Момент с Карри:
Видео
Карри стал автором победного трёхочкового броска в предсезонном матче с «Сакраменто»
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