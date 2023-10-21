«Он являлся баскетбольным гением». Тренер «Шарлотт» Клиффорд высказался о Макгрэди

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд высказался об именитом игроке НБА Трэйси Макгрэди. Сам Клиффорд работал с Трэйси, будучи ассистентом главного тренера в «Хьюстон Рокетс».

«Мы взяли Макгрэди из «Орландо», поскольку он дважды возглавлял лигу по набранным очкам и обладал невероятным уровнем мастерства. При своих немаленьких габаритах он умел играть как и с мячом, так и без него — в любом случае он играл на своих партнёров.

Несмотря на то, что он набирал так много очков, больше всего ему нравилось отдавать передачи. Также он был шикарен как и в пик-энд-ролле, так и в изоляции. Я скажу, что главной его стороной был баскетбольный IQ в отношении того, кто кого будет крыть, куда должны вставать партнёры, чтобы получать мячи в наилучших позициях. Он всегда думал о том, как мы будем крыть Коби Брайанта? Что мы будем делать против Дирка Новицки?

Трэйси был баскетбольным гением в отношении принятий решений и его общего понимания НБА», — рассказал Клиффорд на подкасте HoopsHype.